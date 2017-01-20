26 января в Пскове подведут итоги «Коммунального взаимодействия»

14:48, 20 января 2017, ПАИ

26 января Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России проведёт круглый стол на тему «Актуальные вопросы ЖКХ». Как сообщили Псковскому агентству информации в отделении, в ходе мероприятия будут обсуждаться итоги проекта «Коммунальное взаимодействие», в рамках которого проходило обучение председателей и членов советов домов, старших по подъездам, активных собственников.

Обучающие мероприятия, которые проводились в «Ассоциации юристов» в течение полугода, были направлены на раскрытие внутренних ресурсов собственников, развитие самоорганизации, социальных связей, обмен опытом. В ходе лекций и практических занятий участники приобретали навыки конструктивного взаимодействия с жильцами домов и управляющими кампаниями, улились юридически грамотно представлять, отстаивать свои интересы, развивать систему общественного контроля в сфере ЖКХ.

Также в рамках проекта юристы отделения подготовили три методические брошюры по актуальным вопросам ЖКХ с практическими рекомендациями по решению возникающих проблем, которые получат все участники проекта на итоговом мероприятии.

Круглый стол состоится 26 января в 17:00 по адресу: Псков, улица Ленина, 7 в офисе Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России». Предварительная запись на участие в мероприятии по телефонам: (8112) 29-10-92, 8-953-235-67-67.

Напомним, что проект «Коммунальное взаимодействие» стал победителем программы «Активное поколение» Архангельского Центра социальных технологий «Гарант». Средства на реализацию проекта предоставлены Фондом Геннадия и Елены Тимченко.