0
15:50
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
14:56
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте
12:48
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
12:20
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
12:08
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
11:45
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
10:17
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
Еще новости
Общество

26 января в Пскове подведут итоги «Коммунального взаимодействия»

26 января Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России проведёт круглый стол на тему «Актуальные вопросы ЖКХ». Как сообщили Псковскому агентству информации в отделении, в ходе мероприятия будут обсуждаться итоги проекта «Коммунальное взаимодействие», в рамках которого проходило обучение председателей и членов советов домов, старших по подъездам, активных собственников.

Обучающие мероприятия, которые проводились  в «Ассоциации юристов» в течение полугода, были направлены на раскрытие внутренних ресурсов собственников, развитие самоорганизации, социальных связей, обмен опытом. В ходе лекций и практических занятий участники приобретали навыки конструктивного взаимодействия с жильцами домов и управляющими кампаниями, улились юридически грамотно представлять, отстаивать свои интересы, развивать систему общественного контроля в сфере ЖКХ.

Также в рамках проекта юристы отделения подготовили три методические брошюры по актуальным вопросам ЖКХ с практическими рекомендациями по решению возникающих проблем, которые получат все участники проекта на итоговом мероприятии.

Круглый стол состоится 26 января в 17:00 по адресу: Псков, улица Ленина, 7 в офисе Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России». Предварительная запись на участие в мероприятии по телефонам: (8112) 29-10-92, 8-953-235-67-67.

Напомним,  что проект «Коммунальное взаимодействие» стал победителем программы «Активное поколение» Архангельского Центра социальных технологий «Гарант». Средства на реализацию проекта предоставлены Фондом Геннадия и Елены Тимченко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
20 января 2017
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте
20 января 2017
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте 1
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
20 января 2017
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты 1
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
20 января 2017
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
20 января 2017
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий 2
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
20 января 2017
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
20 января 2017
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
20 января 2017
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ

Идет загрузка...