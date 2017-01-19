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Культура

Дмитрий Месхиев: В этом году Пушкинский театральный фестиваль выйдет на новый уровень

С этого года Пушкинский театральный фестиваль, который ежегодно проходит в Псковской области, выйдет на новый уровень. Об этом заявил продюсер фестиваля, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 20 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В этом году фестиваль получил колоссальное приобретение в виде арт-директора Андрея Пронина, в связи с этим он выходит на новый уровень, так как в программе фестиваля очень сильные спектакли и режиссеры», - рассказал Дмитрий Месхиев и отметил, что будет представлено самое лучшее со всей страны.

Также организаторы возродят научную составляющую фестиваля - пройдет большая конференция «Литургия и театр». 

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