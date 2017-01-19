0
20:21
В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
17:24
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
14:09
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
13:00
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
20:41
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
17:36
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
14:41
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа
Еще новости
Культура

Алмазом Пушкинского театрального фестиваля назван спектакль о первых шагах молодого врача

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» впервые примет участие в Пушкинском театральном фестивале, который ежегодно проходит в Псковской области. Об этом сообщил режиссер Григорий Козлов на пресс-конференции 20 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Везем моноспектакль по Булакову «Записки юного врача». Псковский зритель спектакль ещё не видел, поэтому нам предстоит большой экзамен перед псковичами. Это спектакль о первых шагах молодого врача, о его работе в маленькой русской деревеньке», - сказал Григорий Козлов.

В свою очередь арт-директор фестиваля Андрей Пронин отметил: «Этот спектакль - алмаз нашего фестиваля, один из двух номинантов на «Золотую маску» (второй - новосибирская «Снегурочка»). Эта виртуозная моноработа не только о медицине, но и о творчестве, о человеческой этике, об этических вопросах, с которыми мы сталкиваемся, когда входим в жизнь, о том, как непросто быть настоящим врачом и человеком». Он добавил, что все билеты на этот спектакль уже проданы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
19 января 2017
В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
19 января 2017
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова 4
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 10
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
19 января 2017
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
18 января 2017
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники 2
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
18 января 2017
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа
17 января 2017
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа 4
Псковский музей-заповедник станет участником всемирной акции #МузейноеСелфи
17 января 2017
Псковский музей-заповедник станет участником всемирной акции #МузейноеСелфи

Идет загрузка...