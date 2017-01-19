Алмазом Пушкинского театрального фестиваля назван спектакль о первых шагах молодого врача

13:29, 20 января 2017, ПАИ

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» впервые примет участие в Пушкинском театральном фестивале, который ежегодно проходит в Псковской области. Об этом сообщил режиссер Григорий Козлов на пресс-конференции 20 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Везем моноспектакль по Булакову «Записки юного врача». Псковский зритель спектакль ещё не видел, поэтому нам предстоит большой экзамен перед псковичами. Это спектакль о первых шагах молодого врача, о его работе в маленькой русской деревеньке», - сказал Григорий Козлов.

В свою очередь арт-директор фестиваля Андрей Пронин отметил: «Этот спектакль - алмаз нашего фестиваля, один из двух номинантов на «Золотую маску» (второй - новосибирская «Снегурочка»). Эта виртуозная моноработа не только о медицине, но и о творчестве, о человеческой этике, об этических вопросах, с которыми мы сталкиваемся, когда входим в жизнь, о том, как непросто быть настоящим врачом и человеком». Он добавил, что все билеты на этот спектакль уже проданы.