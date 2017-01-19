0
20:21
В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
17:24
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
14:09
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
13:00
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
20:41
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
17:36
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
14:41
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа
Еще новости
Культура

В программу Пушкинского театрального фестиваля в основном вошли премьеры (ВИДЕО)

Большинство представленных в программе Пушкинского театрального фестиваля спектаклей – премьеры, которые российская публика не видела. Об этом сообщила директор фестиваля Марина Николаева на пресс-конференции 20 января, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

Арт-директор Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин поделился: «Нам хотелось сделать программу фестиваля максимально насыщенной, мы даже, кажется, прыгнули выше головы: получилась большая театральная программа, большая программа конференций, лабораторий. Она разнообразно показывает панораму современного российского театра». Он также отметил, что возникают некоторые затруднения с тем, как расставить все мероприятия так, чтобы они не наслаивались друг на друга.

«Надеюсь, представленная программа зрителей не разочарует и каждый найдет себе спектакль по вкусу. Мы отказались от откровенно коммерческой продукции в пользу серьезности, пошли на риск. Для бухгалтерии, возможно, это не очень радостно, но тем не менее», - сказал Андрей Пронин.

Также слово взял руководитель Небольшого драматического театра Лев Эренбург. «Я однажды был в Пскове, мне там понравилось, симпатичный городочек», - сказал он. Л. Эренбург представит спектакль «Братья Карамазовы». «Несмотря на мое преклонение перед творчеством Достоевского, я его не люблю, и вот в этой полемике и рождался спектакль», - признался он.

Кроме того, режиссер авторского театра «Кукольный формат» Анна Викторова покажет зрителям Пушкинского театрального фестиваля спектакль «Пиковая дама» и детский моноспектакль «Аленький цветочек».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
19 января 2017
В Пскове готовится к открытию выставка живописи Александра Коростелёва «Белые крылья»
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова
19 января 2017
25 января в Пскове состоится концерт Александра Серова 4
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую
19 января 2017
Псковичи выбрали название для нового моста через Великую 10
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
19 января 2017
4 февраля на месте псковского клуба R-16 откроется новое ночное заведение
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
18 января 2017
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники 2
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
18 января 2017
23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа
17 января 2017
Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа 4
Псковский музей-заповедник станет участником всемирной акции #МузейноеСелфи
17 января 2017
Псковский музей-заповедник станет участником всемирной акции #МузейноеСелфи

Идет загрузка...