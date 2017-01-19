В программу Пушкинского театрального фестиваля в основном вошли премьеры (ВИДЕО)

13:41, 20 января 2017, ПАИ

Большинство представленных в программе Пушкинского театрального фестиваля спектаклей – премьеры, которые российская публика не видела. Об этом сообщила директор фестиваля Марина Николаева на пресс-конференции 20 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Арт-директор Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин поделился: «Нам хотелось сделать программу фестиваля максимально насыщенной, мы даже, кажется, прыгнули выше головы: получилась большая театральная программа, большая программа конференций, лабораторий. Она разнообразно показывает панораму современного российского театра». Он также отметил, что возникают некоторые затруднения с тем, как расставить все мероприятия так, чтобы они не наслаивались друг на друга.

«Надеюсь, представленная программа зрителей не разочарует и каждый найдет себе спектакль по вкусу. Мы отказались от откровенно коммерческой продукции в пользу серьезности, пошли на риск. Для бухгалтерии, возможно, это не очень радостно, но тем не менее», - сказал Андрей Пронин.

Также слово взял руководитель Небольшого драматического театра Лев Эренбург. «Я однажды был в Пскове, мне там понравилось, симпатичный городочек», - сказал он. Л. Эренбург представит спектакль «Братья Карамазовы». «Несмотря на мое преклонение перед творчеством Достоевского, я его не люблю, и вот в этой полемике и рождался спектакль», - признался он.

Кроме того, режиссер авторского театра «Кукольный формат» Анна Викторова покажет зрителям Пушкинского театрального фестиваля спектакль «Пиковая дама» и детский моноспектакль «Аленький цветочек».