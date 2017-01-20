Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах

13:35, 20 января 2017, ПАИ

Руководитель ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов для проезда в псковских автобусах.

В редакцию ПАИ обратился один из читателей, который был обеспокоен заявлениями его знакомых из «Псковпассажиравтотранса» об отмене уже с марта 2017 года месячных проездных билетов в связи с внедрением специальных бесконтактных пополняемых карт для оплаты проезда.

Г-н Гизбрехт не подтвердил эту информаци. Он заметил, что внедрение системы оплаты проезда посредством бесконтактных карт, которое должно начаться в этом году, займёт достаточно много времени.

«Первоначально бесконтактные карты оплаты проезда в псковских автобусах будут в ходу параллельно с месячными проездными билетами и с билетами на одну поездку», — отметил он.

При этом руководитель автобусного предприятия пояснил, что бесконтактные карты будут действовать по принципу пополняемого электронного кошелька, с которого кондуктора будут списывать средства за проезд по средством переносных приборов — валидаторов.

«Весь мир работает давно на электронных картах, и мы не первые здесь даже в России, во многих регионах такая система работает, — добавил Александр Гизбрехт. — Окончательный переход будет зависеть от многих вещей. Кому-то будет удобна электронная карта в виде электронного кошелька, кому-то — обычный проездной... Ничего ломать мы не собираемся».