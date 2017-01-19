Уникальное действо от ансамбля «Сирин» откроет в Пскове конференцию «Литургия и театр»

13:53, 20 января 2017, ПАИ

На конференцию «Литургия и театр», которая пройдёт в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля, приедут учёные из Москвы и Санкт-Петербурга. Тема конференции - точки пересечения литургической сферы и сферы светского театрального искусства, сообщила директор фестиваля Марина Николаева на пресс-конференции 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Николаевой, откроет конференцию ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», который представит «уникальное действо, которое сложно характеризовать по жанру». «Это реконструкция печного действа [богослужебный чин, который был запрещен еще при Петре Первом]. Уникальный жанр, обсуждению которого, в том числе, будет посвящена конференция», - отметила директор фестиваля. Всего на заседаниях будут представлены 10 докладов.

Кроме того, есть лекционная программа и программа творческих встреч. «При формировании программы мы уделяли внимание, безусловно, творчеству Пушкина и его сценическом воплощению. Будет работать режиссерская лаборатория - с псковскими артистами будут работать несколько режиссеров, которые после фестиваля представят этюды публике», - рассказала Марина Николаева.