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Общество

Выставка фресок в Пскове будет продлена до 8 февраля

Выставка фресок храма в Мелётово в Пскове будет продлена до 8 февраля. Об этом в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

Решение о продлении выставки было принято в связи с огромным интересом псковичей и гостей города к этому проекту. «Могу сказать, что это – событие года», - отметил Виктор Лысюк. По мнению художника, выставка уникальна по своей значимости и по заинтересованности зрителей.

Напомним, с 18 января в Пскове работает выставка копий фресок «Живопись Мелетова в созвездии памятников древнерусской фрески», организованная по инициативе регионального отделения Союза художников России. Выставка проводится в поддержку восстановления уникальных фресок церкви Успения Св. Богородицы в деревне Мелётово и самого храма. Ранее планировалось, что экспозиция будет работать до 29 января.

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