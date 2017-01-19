Андрей Пронин назвал «тайный сюжет» Пушкинского театрального фестиваля

14:10, 20 января 2017, ПАИ

Арт-директор Пушкинского фестиваля Андрей Пронин назвал «тайный сюжет фестиваля» - это религия и театр. «Мы об этом вслух не говорим, но так есть», - заявил он на пресс-конференции 20 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Как-то надоели эти конфликты между церковью и театром. Всё это наносное. Пора бы протянуть друг другу руки. Нет никакой конфронтации, если ее искусственно не раздувать, между современным театром и церковью. К тому же между театром и литургией куда больше общего, чем кажется на первый взгляд», - подчеркнул Андрей Пронин. Он добавил, что на конференции «Литургия и театр», которая пройдёт в рамках фестиваля, будет доклад «Театр и ислам».

Андрей Пронин заметил, что псковский зритель с большим доверием относится к спектаклям из Москвы и Петербурга. «Считается, что оттуда только всё хорошее. Надеюсь, этот стереотип удастся переломить», - заключил он.