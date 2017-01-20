В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины

14:02, 20 января 2017, ПАИ

Следственный отдел по городу Великие Луки расследует уголовное дело в отношении жительницы Невеля, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 21 декабря 2016 года в одной из квартир в Великих Луках обвиняемая, поссорившись с подругой из-за мужчины, с которым обе состояли в отношениях, схватила нож и ударила ее в ногу. В результате острой кровопотери, обусловленной повреждением бедренной артерии, потерпевшая вскоре скончалась на месте преступления.

Спустя два дня обвиняемая вместе с хозяином жилища вынесла тело на улицу, где его обнаружили прохожие.

В ходе осмотра места происшествия следователи выявили дорожку следов крови, ведущую к квартире одного из близлежащих домов. Дверь в нее была вскрыта с помощью сотрудников МЧС, проведен обыск, в ходе которого удалось обнаружить имеющие значение для расследования уголовного дела доказательства.

В процессе дальнейших поисковых мероприятий полиция на одной из улиц города задержала хозяин жилища со своей спутницей, после чего следователи произвели процессуальное задержание последней, сообщили в СУ.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что в 2016 году обвиняемая была освобождена из мест лишения свободы, где отбывала наказание за злостное уклонение от уплаты средств на содержание троих детей, в отношении которых лишена родительских прав.