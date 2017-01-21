Uber выплатит $20 млн за обман водителей

10:29, 21 января 2017, ПАИ

Представители известного сервиса для заказа такси «Uber» согласились выплатить крупную сумму для урегулирования претензий со стороны правительства США.

Исковое заявление подала Федеральная торговая комиссия США (FTC).Как сообщает портал Life со ссылкой на Reuters, американские власти обвинили Uber в том, что руководство компании обещало водителям завышенные доходы и более низкие цены на лизинг автомобиля.

Ещё в 2015 году в рамках рекламной кампании руководство Uber заявило, что средний заработок водителей составил более 90 тысяч долларов в Нью-Йорке и около 74 тысяч долларов в Сан-Франциско, реальные же доходы составляли 61 тысячу и 53 тысячи долларов соответственно. Кроме того, в рекламе были указаны заниженные цены на аренду и лизинг.

Как заявила директор FTC по защите потребителей Джессика Рич, решение суда вернёт миллионы долларов водителям Uber.

«За последний год мы серьёзно улучшили положение наших водителей, и мы будем продолжать фокусироваться на том, чтобы сделать Uber лучшим вариантом для тех, кто хочет зарабатывать деньги по собственному расписанию», — прокомментировали ситуацию представители сервиса Uber.