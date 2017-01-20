3
13:35
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
11:16
Top10 RESTO 2016 Псковской области (ЛОНГРИД)
09:54
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
15:04
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
12:45
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
11:59
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году
20:44
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
Еще новости
Экономика

Псковские специалисты затруднились установить точный вес груза из Белоруссии по сертификату


В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз из Белоруссии 20 тонн свежих яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата, согласно которому установить точный вес перемещаемой партии оказалось затруднительно.

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах
20 января 2017
Александр Гизбрехт развеял слухи о скорой отмене месячных проездных билетов в псковских автобусах 2
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров
19 января 2017
Россияне выбрали наказания для чиновников-коррупционеров 3
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
18 января 2017
Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
18 января 2017
В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году
18 января 2017
На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году 5
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
17 января 2017
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 24
Правительство признало сидр сельхозпродуктом
16 января 2017
Правительство признало сидр сельхозпродуктом 2

Идет загрузка...