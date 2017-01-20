Псковские специалисты затруднились установить точный вес груза из Белоруссии по сертификату
В контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз из Белоруссии 20 тонн свежих яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата, согласно которому установить точный вес перемещаемой партии оказалось затруднительно.
Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.