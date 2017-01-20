Псковская область вошла в тройку субъектов, где сократились аварийные ситуации на объектах ЖКХ

14:31, 20 января 2017, ПАИ

На совещании президента с членами Правительства 11 января Псковская область была отмечена в тройке субъектов, где сократились аварийные ситуации на объектах ЖКХ. Об этом сообщил и. о. руководителя Госкомитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода 2016-2017 годов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов добавил, что в период новогодних и рождественских праздников в Псковской области не было допущено ни одной серьезной аварии в сфере ЖКХ. В связи с этим он поблагодарил глав муниципальных образований за работу.

Андрей Агапов рассказал, что в период праздников аварий на объектах ЖКХ, устранение которых занимало бы более 24 часов, не зафиксировали. Всего было 15 аварийных ситуаций, они прошли по системе ЕДДС, в том числе 4 отключения теплоснабжения, 5 отключений холодного водоснабжения, 2 - электроснабжения , 2 – газоснабжения. Всего с начала отопительного периода зафиксировали 60 аварийных ситуаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это количество снизилось почти в два раза. «Это свидетельствует о том, что коммунальная инфраструктура находится в исправном техническом состоянии», - констатировал Андрей Агапов.

Александр Кузнецов добавил, что нужно дальше работать и снижать аварийность и призвал не называть это снижение в два раза заслугой, так как общее количество аварий остаётся большим. Он отметил, что все данные о времени устранения аварийных ситуаций фиксируются.

Вице-губернатор подчеркнул, что задача на оставшуюся часть отопительного сезона – достойно и надежно его пройти. «Отопительный сезон - это не шутки», - подчеркнул он.