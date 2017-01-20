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Общество

В Новгороде сотрудники ДПС задержали водителя-инвалида за тонировку и сломали ему протез

20 января в Великом Новгороде на площади Строителей задержали водителя из-за тонировки автомобиля. За рулем оказался мужчина - инвалид. После того, как новгородец отказался пройти в служебный автомобиль, сотрудники ДПС вытащили его из машины и сломали протез. Об этом сообщает портал «Новгород.ру».

Мужчине хотели выписать штраф в размере 500 рублей. Согласно правилам, светопропускная способность лобового стекла должна быть не менее 75%, передних боковых стекол — не менее 70%, остальное - не регламентируется.

По словам очевидцев, автомобилист попросил показать лицензию на прибор, измеряющий тонировку, и пригласить сотрудника, который имеет лицензию на его использование. Однако инспекторы ГИБДД за неподчинение требованиям стали грубо вытаскивать мужчину из машины, это снимала на видео жена водителя.

Она неоднократно предупредила, что у супруга протез: у мужчины нет плеча, предплечья, лопатки и правой руки. По словам пострадавших, в результате конфликта протез оказался сломан.

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