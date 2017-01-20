Пять районов Псковской области отчитались о ситуации с запасами топлива

14:51, 20 января 2017, ПАИ

Представители пяти районов отчитались о ситуации с запасами топлива на очередном заседании комиссии при администрации Псковской области по подготовке и прохождению отопительного периода, которое проходит 20 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, глава Великолукского района Сергей Петров сообщил, что ситуация в муниципалитете сложная, однако, в целом, с ней удается справляться. На данный момент, по его словам, топлива запасено на 4 дня.

Вице-губернатор Александр Кузнецов спросил, что предпринято для урегулирования ситуации. Сергей Петров ответил, что такая ситуация наблюдается уже 1,5 месяца, и через 4 суток запас будет на такой же срок. Выслушав, замглавы региона попросил предоставить графики поставки угля.

В свою очередь представительница Куньинского района рассказала, что в период новогодних праздников срывов отопительного сезона в муниципалитете допущено не было, ситуация находится на контроле.

Затем был заслушан отчет об обстановке в Гдовском районе. Из доклада следовало, что в декабре там сложилась критическая ситуация по поставкам торфа, но на сегодня ситуация урегулирована, поставки идут через день. Сделан запас топлива на 10 дней. Срывов пока не было.

Александр Кузнецов сообщил, что на следующей неделе будет проведено совещание по поставщикам древесины, и призвал всех, у кого есть проблемы по этой линии, принять в нем участие.

Далее речь шла о прохождении отопительного сезона в Пушкинских Горах, где в настоящее время располагают запасом мазута и твердого топлива на неделю. Отопительный сезон идет в штатном режиме, оплата осуществляется в зависимости от платежей населения. Замгубернатора тоже попросил представить графики поставок, согласованные с поставщиками.

Что касается Плюсского района, то было озвучено, что в новогодние праздники местные жители жаловались на некачественное предоставление услуги по отоплению 8-9 января. Муниципальные власти оперативно разобрались с ситуацией, людям сделали перерасчет, отметил докладчик. Сейчас проводится мониторинг температурного режима в доме, где возникла такая проблема.

Александр Кузнецов обратился к и. о. председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Андрею Агапову и подчеркнул, что ситуация с топливом в отчитавшихся районах должна оставаться на контроле, в частности, в Великолукском и Куньинском районах. Он также попросил проработать резервную схему обеспечения топливом.