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Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте

Руководитель псковского гидрометцентра Тала Нещадимова предсказала псковичам тёплый январь и сюрпризы в марте. Об этом с заседания межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 20 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

До конца января в Псковской области прогнозируется теплая для этого времени года погода:  до -10...- 12 градусов ночью, до +2...-3 - днём. Будет дуть ветер южных направлений и западных, но не сильный. Пройдёт мокрый снег, в некоторых районах возможно его налипание.

В первой половине февраля температура ожидается выше нормы.

«Все сюрпризы могут быть в марте», - добавила Тала Нещадимова.

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