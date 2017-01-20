Жительница Тверской области обокрала магазин в Великих Луках

15:56, 20 января 2017, ПАИ

Днём 19 января в Великих Луках из торгового зала магазина по улице Вокзальной покупательница свободным доступом украла продукты и другие товары. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Сообщение о произошедшем незамедлительно поступило в полицию. Прибывшие стражи порядка задержали гражданку. Выяснилось, что эта 41-летняя безработная женщина проживает в одном из районов Тверской области.

По данному делу проводится проверка.