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Общество

Жительница Тверской области обокрала магазин в Великих Луках

Днём 19 января в Великих Луках из торгового зала магазина по улице Вокзальной покупательница свободным доступом украла продукты и другие товары. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Сообщение о произошедшем незамедлительно поступило в полицию. Прибывшие стражи порядка задержали гражданку. Выяснилось, что эта 41-летняя безработная женщина проживает в одном из районов Тверской области.

По данному делу проводится проверка.

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