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Общество

Два района Псковской области, не получившие паспорта готовности к отопительному сезону, устранили недостатки

Два района в Псковской области до сих пор не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Речь идёт о Дновском и Невельском районах, напомнил на заседании межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов также отметил, что Ростехнадзор не следует рассматривать как карающий орган. По его словам, ведомство, наоборот, помогает подготовиться к отопительному сезону.

Заместитель главы администрации Дновского района сообщил, что все замечания устранены и 11 января заявка на лицензию направлена в управление Ростехнадзора. Представитель Ростехнадзора отметил, что документы оформлены неверно, поэтому их пришлось вернуть. Теплоснабжающая организация исправила недостатки, и 19 января документы снова приняли. 27 марта – контрольный срок выдачи вердикта.

Глава Невельского Александр Ващенков доложил, что все недостатки устранены. Исключение составляет разрешение на эксплуатацию котельной в деревне Чижевщина. «Заказали проект на новую блочно-модульную котельную, ждём финансовую поддержку для участия в процедуре покупки и строительства», - рассказал глава муниципалитета.

Александр Кузнецов сказал, что через полторы недели состоится выезд комиссии на место. «Нужно сначала найти 12 млн рублей, чтобы построить эту котельную», - отметил вице-губернатор и добавил, что предстоит принять решение: строить новую котельную или «доводит до ума» старую. 

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