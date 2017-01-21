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Общество

Машиниста-блогера уволили из метро после видео о сломанных поездах

Машиниста московского метрополитена уволили после того, как он разместил в соцсетях видео, на котором он возмущается неисправностью поездов.

Как сообщает портал Life, видео было записано в конце декабря на Калужской-Рижской ветке столичного метрополитена. Мужчина должен был заступить на смену и выезжать на линию, однако перед отправлением заметил неисправность дверей в одном из вагонов и отказался работать на сломанном составе.
 
Как видно на кадрах видеозаписи, которую сделал сам машинист во время конфликта из-за неисправного состава, его коллеги подписали разрешение на выезд этому поезду, несмотря на поломку.

Машинист стал возмущаться и требовать замены состава, чтобы перевозить пассажиров на исправном поезде. Позже, начальник уволил машиниста, узнав о скандале и скрытой видеозаписи, ссылаясь на правила пользованием метро, в которых говорится о запрете на съёмку видео на территории подземки.

Машинист считает увольнение незаконным и намерен судиться с Московским метрополитеном. 

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