Более 34 млн рублей сэкономило «Псковэнерго» на закупках в 2016 году

15:09, 20 января 2017, ПАИ

По итогам 2016 года филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» провел 118 конкурентных закупочных процедур на общую сумму 618,2 млн рублей (с НДС). 97,3% из них прошли с использованием электронных торговых площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Закупки проводились путем открытых конкурсов, аукционов, запросов цен, предложений и конкурентных переговоров. При этом обязательным условием проведения закупки энергокомпании шестой год является предоставление участниками конкурсных процедур сведений в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров, а также проведение вторичных процедур (переторжки).

По году разница между объявленной и фактической стоимостью сделок по итогам проведения операций составила 34,1 млн рублей с учетом НДС, что на 5,2 % ниже объявленной начальной (предельной) цены.

Как рассказали в Управлении логистики и материально-технического обеспечения, система закупок в «Псковэнерго» выстроена на основании тщательного планирования потребности в продукции и услугах для производственных нужд, реализации ремонтных и эксплуатационных программ. При выборе победителей учитывается соотношение цены и качества, кроме того, предпочтение отдается в пользу отечественных производителей.

Среди предприятий псковского малого и среднего бизнеса, которые в 2016 году по итогам торгов наиболее активно сотрудничали с «Псковэнерго» были ЗАО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный инжиниринг» и ЗАО «ЭнергоСтройМонтаж» (строительно-монтажные и проектно-изыскательные работы).

У единственного источника закупались услуги ресурсоснабжающих организаций по тепло- и водоснабжению, покупка и транспортировка электроэнергии, аренда нежилых помещений и проведение государственных экспертиз.