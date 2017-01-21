По инициативе ОНФ новые улицы Пскова назовут именами героев Великой Отечественной войны

09:27, 21 января 2017, ПАИ

В Пскове одобрена инициатива активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта об увековечивании имен героев Великой Отечественной войны. В Псковскую городскую думу внесен проект решения о присвоении имен героев Советского Союза пяти новым улицам в Пскове. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В соответствии с документом, на территории Пскова в целях сохранения памяти о героическом прошлом, популяризации исторического наследия города появится пять новых улиц, названных именами героев Советского Союза, чьи судьбы связаны с регионом: Степана Здоровцева, Сергея Самкова, Андрея Баклана, Дмитрия Бизяева и Александра Яковлева.

Тему об увековечивании имен героев общественники поднимали при подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе заседания региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в сентябре 2014 г. с участием руководителей управлений образования Псковской области и города Пскова, руководителя управления культуры администрации Пскова, начальника комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области общественники отметили, что в Пскове из более 530 улиц имена героев Советского Союза носят 19. Из них 18 названы именами людей, ставших героями Советского Союза за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Активисты Народного фронта составили реестр этих улиц и совершили инспекционные выезды на них с целью изучения их состояния и наличия информационных досок.

Обсуждая тему памяти о героях военных лет, участники заседания констатировали, что с годами, к сожалению, она утрачивается. Общественники выступили с инициативой о возможности наименования новых улиц в областной столице именами героев.

«Новые улицы будут располагаться в одном из строящихся микрорайонов Пскова. Мы удовлетворены тем, что инициатива Народного фронта будет реализована и надеемся, что и в дальнейшем присвоение имен героев-псковичей коснется не только улиц, но и учебных заведений, общественных объединений, связанных с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, а также будет вестись работа по организации уголков памяти, музейных экспозиций не только в школах, но и на предприятиях независимо от форм собственности», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.