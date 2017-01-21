0
09:28
Валерий Павлов: Одно дело, когда все эти баннеры стоят день, совсем другое - когда стоят месяцами
17:25
Рассадили по углам
17:07
ПАИ запускает дополнительные каналы верификации голосования за номинантов «Народного признания»
15:50
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
14:56
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте
12:48
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
12:20
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
Еще новости
Общество

По инициативе ОНФ новые улицы Пскова назовут именами героев Великой Отечественной войны

В Пскове одобрена инициатива активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта об увековечивании имен героев Великой Отечественной войны. В Псковскую городскую думу внесен проект решения о присвоении имен героев Советского Союза пяти новым улицам в Пскове. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В соответствии с документом, на территории Пскова в целях сохранения памяти о героическом прошлом, популяризации исторического наследия города появится пять новых улиц, названных именами героев Советского Союза, чьи судьбы связаны с регионом: Степана Здоровцева, Сергея Самкова, Андрея Баклана, Дмитрия Бизяева и Александра Яковлева.

Тему об увековечивании имен героев общественники поднимали при подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе заседания региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в сентябре 2014 г. с участием руководителей управлений образования Псковской области и города Пскова, руководителя управления культуры администрации Пскова, начальника комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области общественники отметили, что в Пскове из более 530 улиц имена героев Советского Союза носят 19. Из них 18 названы именами людей, ставших героями Советского Союза за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Активисты Народного фронта составили реестр этих улиц и совершили инспекционные выезды на них с целью изучения их состояния и наличия информационных досок.

Обсуждая тему памяти о героях военных лет, участники заседания констатировали, что с годами, к сожалению, она утрачивается. Общественники выступили с инициативой о возможности наименования новых улиц в областной столице именами героев.

«Новые улицы будут располагаться в одном из строящихся микрорайонов Пскова. Мы удовлетворены тем, что инициатива Народного фронта будет реализована и надеемся, что и в дальнейшем присвоение имен героев-псковичей коснется не только улиц, но и учебных заведений, общественных объединений, связанных с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, а также будет вестись работа по организации уголков памяти, музейных экспозиций не только в школах, но и на предприятиях независимо от форм собственности», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Валерий Павлов: Одно дело, когда все эти баннеры стоят день, совсем другое - когда стоят месяцами
21 января 2017
Валерий Павлов: Одно дело, когда все эти баннеры стоят день, совсем другое - когда стоят месяцами
Рассадили по углам
20 января 2017
Рассадили по углам 14
ПАИ запускает дополнительные каналы верификации голосования за номинантов «Народного признания»
20 января 2017
ПАИ запускает дополнительные каналы верификации голосования за номинантов «Народного признания»
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
20 января 2017
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте
20 января 2017
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте 1
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
20 января 2017
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты 1
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
20 января 2017
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
20 января 2017
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий 2

Идет загрузка...