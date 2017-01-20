Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес

15:50, 20 января 2017, ПАИ

С 20 января главный офис центра недвижимости работает в Пскове по адресу Рижский проспект, 52 – в районе ТЦ Магеллан. Новый офис располагается сразу за автобусной остановкой «Универмаг», так что клиентам «Авентин – Псков» будет еще удобнее добираться до главного офиса компании, отметили в пресс-службе.

Второй офис центра недвижимости по-прежнему работает на Октябрьском проспекте, 38.

«Для нас важно, чтобы нашим клиентам было удобно добраться до нас удобным для них образом. А расположение нового офиса позволяет комфортно сделать это как, пешком, так и на автомобиле. Наша задача – быть рядом с клиентом в нужный момент. Чтобы псковичи могли в любое удобное для себя время - в обеденный перерыв или по дороге с работы могли получить квалифицированную и оперативную консультацию по вопросам недвижимости, наши офисы располагаются на центральных улицах города. В плане клиентской инфраструктуры, новый офис на Рижском проспекте 52 не уступает старому. Здесь в одном месте наши клиенты, по-прежнему смогут получить полный комплекс риелторских и юридических услуг на высшем уровне», - подчеркнули представители «Авентин – Псков».

Как сообщили представители компании, в старом офисе по Рижскому проспекту, 20 теперь будет операционный офис газовой компании.

Подробности по телефону 8 8112-29-84-84 и на сайте http://aventin-pskov.ru.