Диджей PR-ICE будет специальным гостем на юбилее Николая Королёва сегодня вечером

10:36, 21 января 2017, ПАИ

Сегодня, 21 января, в Пскове в клубе «Nata inn» на мероприятии, посвященному юбилею псковского продюсера и шоумена Николая Королева, выступит диджей PR-ICE. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы торжества.

«Имея за плечами большой опыт, DJ PR-ICE по-прежнему покоряет танцполы российских и зарубежных клубов. Прайс не ограничивается одним музыкальным форматом и направлением, в его сетах всегда найдётся нужная пластинка, готовая взорвать танцпол!», - отметили организаторы вечеринки.

Добавим, DJ PR-ICE является организатором одного из крупных фестивалей электронной музыки под открытым небом «SUMMERMOOVINGON» (Чертово озеро/Зеленогорск). Также, он с 2005 года входит в состав промо-группы «SUBMISSION» вместе с DJ TOOK и DJ M.DOG.

За свою карьеру DJ PR-ICE побывал с гастролями в разных городах России, Эстонии, Украины. Он является участников фестиваля «КАZАНТИП».

«DJ PR-ICE один из немногих диджеев, который остается верным слугой и поклонником винила», - отметили организаторы торжества.