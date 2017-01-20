Экстремал, совершающий кругосветное путешествие, выступит в псковском клубе «Тропы»

16:49, 20 января 2017, ПАИ

23 января в клубе «Тропы» имени Глеба Травина выступит петербургский путешественник-экстремал Сергей Лукьянов, который за два года совершил пешее кругосветное путешествие общей протяженностью более 20 тысяч километров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи. В настоящее время путешественник заканчивает странствие и находится в районе Опочки.

Старт пешего кругосветного путешествия состоялся 1 апреля 2015 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Путешественник поставил себе задачу преодолеть 32 тысячи километров за 2 года. За год, к 1 апреля 2016 года, Сергей Лукьянов добрался до Сингапура и прошел 13 тыс. 787 километров. Закончить свое путешествие Сергей планирует 4 февраля в Санкт-Петербурге.

Встреча с путешественником состоится в медиа-холле Театрально-концертной дирекции. Начало в 18:00. Вход свободный.

Сергей Лукьянов - спортсмен-экстремал. Энтузиаст и популяризатор ходьбы на сверхдлинные дистанции. Начал заниматься лёгкой атлетикой в 1965 году в ДЮСШ «Орленок» в группе прыгунов в высоту. В 1969 году перешёл в Невскую ДЮСШ к тренеру Матей Людвигу Адальбертовичу. Именно у него в группе, он стал заниматься спортивной ходьбой. В 1980 году он впервые выполнил норматив МС в 50 км. Всего Лукьянов стартовал на различных дистанциях чемпионатов и первенств Ленинграда более 150 раз. Вообще за 50 лет занятий спортом, участвовал более чем в 1350 соревнованиях в различных видах спорта, во многих соревнованиях по длительному бегу и ходьбе. В традиционных соревнованиях Пушкин - Ленинград на 30 км он участвовал 35 раз, в марафоне «Белые Ночи» - 15 раз, преодолевая дистанцию спортивной ходьбой.