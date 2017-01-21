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Общество

Жителя Пустошкиского района приговорили к 4 месяцам исправительных работ

Прокуратура Пустошкинского района поддержала государственное обвинение в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Пустошкинского района, который незаконно проник в жилище против воли проживаемого. Об этом Псковскому агентству информации сообшили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, летом 2016 года данный гражданин в ночное время подошел в одному из домов Пустошкинского района, обнаружил, что дверь закрыта на замок. Он проник в дом, с целю согреться и высушить вещи через окно коридора.

Гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренной статьей 139, части 1 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица». Ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства.

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