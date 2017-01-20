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Общество

Еженедельно отчитываться обяжут глав районов Псковской области, где срывается график погашения долгов за энергоресурсы

20 января на очередном заседании комиссии при администрации Псковской области по подготовке и прохождению отопительного периода  обсуждался вопрос о  погашении задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, представитель компании «Газпром» сообщил, что с января вступил в действие график погашения задолженности, подписанный между «Газпромом» и администрацией региона. На начало года задолженность теплоснабжающих организаций перед компанией составляла 671 млн рублей, что на 34 млн больше прошлого года. «Тем не менее, мы не теряем надежды, что все параметры графика будут выполнены», - сказал он.

Выступающий отметил, что Невельские теплосети показывают хорошую динамику по оплате задолженности, а в Дедовическом районе - ситуация сложная: появился долг у теплоснабжающей организации.

Вице-губернатор Александр Кузнецов заявил, что руководство тех районов, которые не выдерживают графики погашения долга, будет еженедельно приглашать к себе. Он напомнил, что объем субсидирования для муниципалитета в этом году предусмотрен выше прошлого года, но подчеркнул, что перед выделением средств будут смотреть, насколько район осознанно подходит к ситуации, как соблюдаются графики погашения задолженности, что для этого делается.

Также был рассмотрен вопрос о погашении задолженности за предоставленные коммунальные услуги областными учреждениями образования и здравоохранения.

И. о. руководителя Госкомитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов, на 1 января задолженность бюджетных учреждений в целом составляет почти 168 млн рублей, 42 млн рублей – федеральных средств, 60 млн рублей – областных и 65 млн рублей – муниципальных. В основном долги имеют учреждения образования - порядка 40 млн рублей и здравоохранения – 15 млн рублей. При этом задолженность некоторых учреждений достигает от 1,5 млн до 6 млн рублей.

Александр Кузнецов заявил, что нужно наметить графики по погашению этой задолженности и на следующей неделе их обсудить пообъектно.

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