Главам районов Псковской области напомнили о стратегической важности программы по переселению из аварийного жилья

16:33, 20 января 2017, ПАИ

Главам районов Псковской области напомнили о стратегической важности программы по переселению из аварийного жилья. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, вопрос о реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» рассматривался на заседании комисии по подготовке и прохождению отопительного периода.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов отметил, что 1 сентября программа будет завершена. Сейчас реализуется ее последний этап, поэтому вопрос будет включаться в повестку каждого подобного совещания. Он призвал глав районов включиться в работу и лично контролировать выполнение программы. Он заострил внимание на значимости и важности программы, а также выразил уверенность, что в 2018 году её реализация продолжится. «Мы должны ставить для себя одну цель – полная реализация этой программы», - подчеркнул он.

И. о. госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов отметил, что 2 тысячи 336 человек уже переселены в благоустроенные жилые помещения. «Есть объекты, которые были начаты в прошлом году, но их строительство либо ещё продолжается, либо заключаются соглашения, договоры с гражданами», - пояснил он.

«В Печорском районе есть проблемы по двум домам. Один из них не введён в эксплуатацию, второй не поставлен на кадастровый учёт. В Плюсском районе строительство дома продолжается, в Великолукском районе планируется строительство ещё одного дома, однако до сих пор нет графика строительства», - уточнил Андрей Агапов и попросил отчитаться озвученные муниципалитеты.

Глава администрации Печорского района Юрий Конченко сообщил, что в стадии строительства находятся три дома, один введен и заселен. «Два дома подрядчику необходимо перевести из одной зоны в другую. Квартиры там уже готовы», - отметил он. По его словам, проблема заключается в том, что оформление земли займет минимум полгода. Осталось переселить 102 квартиры.

Александр Кузнецов спросил, когда этот дом собираются построить, если до сих пор нет даже участка, и куда будут расселять жителей «Какая вторичка? Это половину Печор нужно расселить, чтобы переселить жителей», - сказал он и добавил, что просить помощи надо было полгода, а теперь нужны конкретные предложения. «Ситуация катастрофическая, - констатировал заместитель губернатора. - Риски очень серьёзные. Построить за 9 месяцев дом, не имея четкого представления о земельном участке – это огромный подвиг».

К 23 января Александр Кузнецов попросил Андрея Агапова предусмотреть резервное жилье или возможности корректировки программы в случае, если выход не будет найден. «Ситуация должна быть отработана в ручном режиме и с нашим непосредственным участием», - подытожил он.

Также он попросил глав районов брать на контроль ситуацию с качеством построенных домов. Отметил, что в Псковской области замечания по качеству были не существенными и устранялись своевременно. По его словам, тем, кто переселяется, необходимо предоставить комфортное, качественное и безопасное жилье.