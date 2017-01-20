Сотрудники отдела по конвоированию псковского УФСИН получили медали и грамоты по случаю праздника

16:20, 20 января 2017, ПАИ

20 января сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области отмечают свой профессиональный праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Началом пути конвойной службы в России послужил Указ императора Александра III от 20 января 1886 года, которым было предписано сформировать конвойные команды для сопровождения арестантов. В этом году конвойная служба отмечает 131-летие.

«Отдел по конвоированию псковской уголовно-исполнительной системы с 1 января 1999 года приступил к выполнению возложенных обязанностей и на сегодняшний день с честью выполняет задачи по конвоированию по плановым железнодорожным и автодорожным маршрутам, осуществляет встречное, сквозное и особое конвоирование», - отметили в пресс-службе УФСИН. Руководит отделом на протяжении многих лет полковник внутренней службы Анатолий Русяев.

Праздничный для отдела день начался с принятия присяги новобранцами. Перед лицом руководства и своих коллег они дали торжественную клятву служить Отечеству.

Продолжилось мероприятие в актовом зале. В этот день личный состав подразделения поздравил начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Юрий Лымарь. В своем приветственном слове он подчеркнул, что в уголовно-исполнительной системе области отдел по конвоированию занимает особое место и несколько лет является одним из лучших подразделений по конвоированию среди других регионов Российской Федерации.

Пожелав личному составу сохранять и преумножать добрые традиции отдела, начальник Управления вручил медали, почетные грамоты и благодарности наиболее отличившимся сотрудникам.

В 2008, 2012, 2014 и 2015 годах отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области занимал первое место в смотре-конкурсе памяти генерал-майора внутренней службы С. П. Коровинского на лучшее специальное подразделение УИС по конвоированию.

За 18 лет существования отдела по конвоированию были назначены более 8,5 тысяч караулов - более 500 караулов ежегодно, которые отконвоировали более 170 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей. «Итог деятельности этих лет: за все время существования подразделения в нем не было допущено ни одного побега из-под охраны, преступлений, чрезвычайных происшествий, нарушений законности, утраты или хищения оружия», - рассказали в ведомстве.