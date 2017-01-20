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Общество

Псковская областная библиотека приглашает на выставки раритетных книг

Центр по работе с редкими и ценными документами Псковской областной библиотеки в январе 2017 года представляет выставки раритетных книг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, к 285-летию Пьера Огюстена Карона Бомарше, французского драматурга и публициста будет выставлена экспозиция редких книг. В экспозиции представлены два издания пьесы Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», принесшей автору всемирную известность, карманная книжка серии «Универсальная библиотека» одного из крупнейших издательств «Польза» Антика Владимира Морицевича и другие известные работы.

Также, на выставке, посвященному к 395-летию французского комедиографа XVII века Жана Батиста Мольера   представлены собрания сочинений Мольера, издававшиеся в дореволюционной России.

К 185-летию величайшего графика XIX века Гюстава Доре областная библиотека подготовила выставку книг о его работах. Помимо графики, к живописи и скульптуре, невиданную популярность во всем мире приобрел именно своими книжными иллюстрациями. Доре создал тысячи гравюр, которые входят в золотой фонд всемирного художественного наследия. Непревзойденными считаются его иллюстрации к Библии, «Божественной комедии» Данте, «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, «Хитроумному идальго Дон Кихоту Ламанчскому» Сервантеса и многим другим произведениям мировой классики.

Выставки открыты до 6 февраля.

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