На границе в Пыталовском районе задержали 3 тонны швейцарского сыра

16:20, 20 января 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовском районе приостановили движение автомобиля, перемещавшего более 3 тонн швейцарского сыра в ассортименте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля специалисты выявили нарушение указания Россельхознадзора, выразившееся в отсутствии предварительного уведомления в виде сканированной копии ветсертификата, направленного госветслужбой Швейцарии на партию товара. После получения необходимых документов ввоз товара разрешили, партию направили в пункт назначения.