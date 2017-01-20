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Общество

В Себежском районе осужденные облились освященной водой

Осужденные исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Идрица Себежского района, отметили праздник Крещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В этот день отец Владимир отслужил праздничную литургию в храме, находящемся на территории учреждения, и освятил воду. После этого священник призвал всех собравшихся к покаянию.

Омыть себя освященной водой смогли все желающие. В специально отведенном для ритуала месте они полили себя холодной водой из бочек, которые были предварительно установлены под открытым небом.

«Хочется отметить, что число верующих осужденных ежегодно увеличивается, что говорит о желании самих осужденных расти духовно и меняться в лучшую сторону. В свою очередь администрация учреждения также соблюдает традиции православного праздника», - подчеркнул начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-3 Николай Антонов.

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