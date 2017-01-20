В жилом секторе Острова провели инструктаж по пожарной безопасности

16:52, 20 января 2017, ПАИ

20 января сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в жилом секторе города Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейд проходил с участием участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Островскому району, представителя редакции газеты «Островские вести», первого заместителя главы администрации муниципалитета и представителей районного комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству.

Участники рейда осуществили подворовой обход домовладений, проинструктировали 14 человек, а также провели индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории района. Также были рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Гражданам напомнили обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.