0
15:50
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
14:56
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте
12:48
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
12:20
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
12:08
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
11:45
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
10:17
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
Еще новости
Общество

В жилом секторе Острова провели инструктаж по пожарной безопасности

20 января сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в жилом секторе города Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейд проходил с участием участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Островскому району, представителя редакции газеты «Островские вести», первого заместителя главы администрации муниципалитета и представителей районного комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству.

Участники рейда осуществили подворовой обход домовладений, проинструктировали 14 человек, а также провели индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В рамках проведенного инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории района. Также были рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Гражданам напомнили обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
20 января 2017
Центр недвижимости «Авентин – Псков» сменил адрес
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте
20 января 2017
Тала Нещадимова предсказала Псковской области тёплый январь и сюрпризы в марте 1
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты
20 января 2017
С февраля в Пскове подорожают проездные билеты 1
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
20 января 2017
12 жилищных сертификатов получит Псковская область по госпрограмме в 2017 году
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий
20 января 2017
В Пскове определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий 2
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
20 января 2017
Ещё четыре семьи врачей в Псковской области получили ведомственные квартиры
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
20 января 2017
Три класса в псковских школах закрыты на карантин
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
20 января 2017
В России для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ

Идет загрузка...