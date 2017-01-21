В Великих Луках после ремонта открылся музей в школе №6

10:13, 21 января 2017, ПАИ

Накануне празднования Дня освобождения Великих Лук в школе №16 состоялось торжественное открытие музея после проведенного капитального ремонта. В этом событии приняли участие педагоги и учащиеся, ветераны, выпускники школы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

В музее собраны материалы по истории школы, которая в этом году отметит свой 60-летний юбилей. Большой раздел посвящен периоду Великой Отечественной войны и ее участникам, представлены материалы, рассказывающие о выпускниках школы разных лет.

Директор школы, депутат великолукской городской думы Марина Усачева отметила большое значение музея в деле воспитания подрастающего поколения и поблагодарила администрацию города за помощь в проведении капитального ремонта и приобретение нового музейного оборудования.

«Долгие годы музей и его руководители не только хранили историю школы, что немаловажно, но и активно принимали участие в жизни и школы, и города. Встречи, конкурсы, экскурсии, викторины - все это было сделано с большой любовью к школе и к своей работе», - отметила она.

Заместитель главы города Сергей Агарев, поздравляя педагогический коллектив и учащихся с праздником открытия музея и с предстоящим юбилеем, пожелал школе дальнейшего развития и поблагодарил педагогов, которые вкладывают душу в свою работу, не жалея ни сил ни времени. Они не только дают знания, но и воспитывают учеников патриотами своего родного города и достойными гражданами своего Отечества, - подчеркнул он.

«Город сегодня развивается, Великие Луки - это промышленная и культурная столица области. В нем строится много спортивных сооружений, домов, ведется переселение из ветхого жилья. Возрождается такое спортивное движение, как ГТО. А то, что в вашей школе открылся музей, послужит патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Школа живет, развивается, и это, конечно, благодаря хорошему руководству», – рассказал Сергей Агарев.