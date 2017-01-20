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Житель Псковской области осужден за переделку и хранение винтовки Мосина

Невельский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия и незаконное приобретение, хранение, ношение оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в начале октября 2014 года, находясь в лесном массиве у деревни Репище Невельского района, 28-летний невельчанин обнаружил и умышленно забрал себе русскую винтовку образца 1891-1930 годов конструкции Мосина. Он принес огнестрельное оружие на чердак своего дома, где в дальнейшем ее переделал. После этого обрез винтовки стал исправен и пригоден для стрельбы.

Вплоть до 2016 года мужчина умышленно, незаконно, из личной заинтересованности хранил винтовку у себя дома. «Обнаружить преступление удалось отчасти и благодаря тому, что подсудимый с целью демонстрации оружия, заведомо зная, что обрез винтовки является огнестрельным оружием, а патрон боеприпасом, перенес их в дом своего знакомого, где произвел выстрел из принесенного обреза», - рассказали в надзорном ведомстве.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом этого суд назначил ему наказание «ниже низшего предела, однако связанное с лишением свободы условно», заключили в прокуратуре.

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