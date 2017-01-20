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Псковская полиция задержала подозреваемого в особо тяжком преступлении в Санкт-Петербурге

20 января псковские полицейские задержали мужчину, находившегося в розыске за совершение резонансного преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в 2004 году в городе Острове местный житель 1980 года рождения совершил преступление сексуального характера, после чего скрылся.

В ходе проведения полицией оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник может скрываться на территории Санкт-Петербурга. В результате совместных действий оперативников Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозреваемый был задержан в одном из районов Северной столицы.

В отношении фигуранта будут проведены необходимые следственные мероприятия.
 

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