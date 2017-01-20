Андрей Турчак: Прокуратура была и остается ключевым звеном в защите прав и свобод граждан

17:11, 20 января 2017, ПАИ

20 января губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие прошло в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. На нем присутствовали руководители прокуратуры области, муниципальных подразделений, правоохранительных и судебных органов региона, областного Собрания депутатов, ветераны ведомства и другие приглашенные гости.

Андрей Турчак от имени администрации области и от себя лично поздравил сотрудников главного надзорного ведомства с праздником. Он отметил, что на протяжении всей своей истории прокуратура была и остается ключевым звеном в борьбе с преступностью, обеспечивает равенство закона и защиту прав и свобод граждан.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание псковская прокуратура уделяет борьбе с экономической преступностью, защите прав трудящихся и социально-незащищенных слоев населения. «На особом контроле — вопросы начисления пенсий, пособий, оплата труда работникам», — сказал он.

Отдельные слова благодарности Андрей Турчак адресовал ветеранам прокуратуры. «Без вашего самоотверженного труда, честного отношения к делу не было бы многих сегодняшних достижений. Вы и сегодня не остаетесь в стороне, передавая свой опыт, знания молодому поколению. В этом есть залог преемственности поколений сохранения традиций псковской прокуратуры», — отметил глава региона и пожелал сотрудникам здоровья, крепости сил, терпения.

Затем к поздравлениям присоединился прокурор Псковской области Сергей Белов. Он обратил внимание, что с петровских времен на протяжении почти трех столетий прокуратура является надежной опорой государства. «Борьба с коррупцией, восстановление нарушенных прав несовершеннолетних, инвалидов, престарелых граждан, сохранение исторического наследия, соблюдение конституционных прав граждан — это наши первоочередные задачи», — сказал главный прокурор области, озвучив итоги надзорной деятельности за минувший год.

По его словам, сотрудниками областной прокуратуры было выявлено свыше 33 тысяч нарушений прав и свобод граждан. По материалам проверок к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 2,5 тысяч виновных лиц, выплачено более 60 млн рублей задолженности по заработной плате. Он также отметил, что прокуратура продолжит эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что прокуратура области пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди граждан, и поблагодарил их за конструктивное взаимодействие. «Результатом нашей совместной работы является то, что практически отсутствуют акты прокурорского реагирования на законы области. Мы делаем все, чтобы наше законодательство полностью соответствовало федеральным законам», — сказал он.

В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам прокуратуры были вручены областные и ведомственные награды.

Продолжилось мероприятие выступлением ансамбля русской музыки «Псков» и заслуженной артистки России Натальи Александровой.

Напомним, что Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Указом Петра I Сенату.