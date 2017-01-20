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Общество

Полицейские организовали для псковских школьников мастер-класс по дзюдо

Полицейские и общественники организовали для школьников мастер-класс по дзюдо с участием именитых спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подготовил мероприятие для учащихся вечерней школы областного центра член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев. Инициаторами стали сами ребята. В декабре на встрече с чемпионами Европы по боксу и дзюдо Артуром Акавовым и Сергеем Фоминым школьники попросили их провести с ними мастер-класс по этим боевым искусствам. 

Спортсмены откликнулись на просьбу. Бронзовый призер Кубка мира, чемпион VI Европейских игр полицейских и пожарных по дзюдо младший лейтенант полиции Сергей Фомин пригласил подопечных в спортивный комплекс УМВД России по Псковской области.

Попробовать свои силы в единоборстве с мастером на татами  вышли юные дзюдоисты. По окончании мастер-класса ребята сфотографировались на память со своим наставником и попросили чаще  проводить такие встречи.

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