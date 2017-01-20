Правительство направит более 4 млрд рублей на поддержку молодых семей

17:23, 20 января 2017, ПАИ

Правительство России в текущем году направит из бюджета 4,23 млрд рублей на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

«Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» в 2017 году на эти цели предусмотрены средства в размере 4,23 млрд рублей», — говорится в документе.

Уточняется, что средства выделяются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы.