21 января отмечается Международный день объятий

09:38, 21 января 2017, ПАИ

21 января отмечается Международный день объятий (International Hug Day). Как пишет calend.ru, этот праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Считается, что инициаторами праздника являются студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки. Считается, что во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви.

Есть еще один День объятий, который отмечается ежегодно 4 декабря, он ведет свою историю с 70-х годов ХХ века. Но январский более известен, а потому и отмечается более широко.