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Общество

Шпик и Языки из Германии, отправленные на Украину, на сутки задержали в Псковской области из-за изменения пломбы на автомобиле

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановили движение автотранспортного средства, перемещавшего из Германии в Украину 9,77464 тонны (447 коробов) замороженных говяжьих языков и 9,3998 тонны (11 паллет) свиного замороженного шпика.  Они были произведены на предприятиях Германии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Товар сопровождался ветеринарными сертификатами Германии на экспорт на  Украину.

В связи с несоответствием информации о номере пломбы, заявленной в сертификате Германии и содержавшейся в предварительном уведомлении госветслужбы этой страны об отправке товара,  фактически выявленной на транспортном средстве, движение товара было приостановлено.

На следующий день после проведения таможенного досмотра и полного ветеринарно-санитарного досмотра транспортного средства, в ходе которого подтверждено соответствие товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах, посторонних вложений не обнаружено, транзит груза по таможенной территории Евразийского экономического союза был разрешен. Кроме того, Госветслужба Германии прислала письмо о замене пломбы.

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