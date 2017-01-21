Сегодня в псковской квартире Ленина проходит день открытых дверей

11:18, 21 января 2017, ПАИ

21 января в Пскове в музее-квартире Владимира Ленина (улица Ленина, дом 3) проходит день открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, все желающие сегодня с 11:00 до 17:00 могут бесплатно посетить музей-квартиру.

Данная акция приурочена к 93-летию со дня смерти Владимира Ленина. Напомним, он скончался 21 января 1924 в подмосковной усадьбе Горки.

В Пскове музей-квартира Ленина располагается в доходном доме купца Чернова на бывшей улице Архангельской на третьем этаже. Здесь в 1900 году Ленин снимал комнату.

Мемориальный музей был открыт 22 января 1930 года. В годы Великой Отечественной войны дом был разрушен.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в 1970 году, восстановили планировку квартиры, а экспозицию дополнили предметами бытовой обстановки и подлинными вещами семьи Ульяновых.

С 2001 года в музее можно также познакомиться с жизнью Псковской губернии и Пскова в конце XIX – начале XX века.