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Общество

Сегодня в псковской квартире Ленина проходит день открытых дверей

21 января в Пскове в музее-квартире Владимира Ленина (улица Ленина, дом 3) проходит день открытых дверей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, все желающие сегодня с 11:00 до 17:00 могут бесплатно посетить музей-квартиру.

Данная акция приурочена к 93-летию со дня смерти Владимира Ленина. Напомним, он скончался 21 января 1924 в подмосковной усадьбе Горки.

В Пскове музей-квартира Ленина располагается в доходном доме купца Чернова на бывшей улице Архангельской на третьем этаже. Здесь в 1900 году Ленин снимал комнату.

Мемориальный музей был открыт 22 января 1930 года. В годы Великой Отечественной войны дом был разрушен.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в 1970 году, восстановили планировку квартиры, а экспозицию дополнили предметами бытовой обстановки и подлинными вещами семьи Ульяновых.

С 2001 года в музее можно также познакомиться с жизнью Псковской губернии и Пскова в конце XIX – начале XX века.

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