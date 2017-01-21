Правительство РФ дополнило перечень запрещённых наркотических и психотропных веществ

11:25, 21 января 2017, ПАИ

Правительство России дополнило перечень запрещённых наркотических и психотропных веществ. Как сообщается на сайте кабинета министров, в него вошли О-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат, 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол, 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид и их производные, за исключением тех, которые включены в список в качестве самостоятельных позиций.

В пояснительной записке к документу сказано, что перечень запрещённых веществ был расширен в связи с тем, что в некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам, а на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества 4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) бензолсульфонамид.

«Принятые решения будут способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств», - говорится в документе.