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Почти 400 нарушений Правил дорожного движения зафиксировали в Псковской области 20 января

20 января в Псковской области зарегистрировали 378 нарушений Правил дорожного движения, были задержаны 8 нетрезвых водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В пятницу на дорогах области зафиксировали одно ДТП, в котором один человек получил ранения.

Кроме того, вчера  в органы внутренних дел Псковской области поступили 46 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 17 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 26 преступлений, в том числе 10 краж.

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