На железнодорожном вокзале в Новосокольниках ночью случился пожар

12:09, 21 января 2017, ПАИ

В ночь на 21 января на железнодорожном вокзале в городе Новосокольники случилось возгорание. Как стало известно Псковскому агентству информации, сообщение о задымлении на вокзале поступило около 4:00. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили, что источник дыма находится в подвале здания.

Было установлено, что в подвальном помещении произошло короткое замыкание электросчётчика, за его пределы возгорание не вышло. Здание проветрили.

Отметим, что на время работы сотрудников МЧС из вокзала были эвакуированы 4 человека. Все они – работники вокзала.