0
12:16
В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой»
16:39
На дороге Псков – Гдов загорелся лесовоз
11:13
Гражданин Белоруссии пострадал при столкновении Volvo и Nissan в Опочецком районе
09:20
В Невельском районе глава фермерского хозяйства стал фигурантом уголовного дела
08:13
В Псковской области произошло ДТП, в котором погибли две женщины
18:50
В посёлке Белорусский Пыталовского района два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей
17:22
Полиция ищет очевидцев  разбойного нападения на почтамт в Стругокрасненском районе 
Еще новости
Происшествия

На железнодорожном вокзале в Новосокольниках ночью случился пожар

В ночь на 21 января на железнодорожном вокзале в городе Новосокольники случилось возгорание. Как стало известно Псковскому агентству информации, сообщение о задымлении на вокзале поступило около 4:00. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили, что источник дыма находится в подвале здания.

Было установлено, что  в подвальном помещении произошло короткое замыкание электросчётчика, за его пределы возгорание не вышло. Здание проветрили.

Отметим, что на время работы сотрудников МЧС из вокзала были эвакуированы 4 человека. Все они – работники вокзала.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой»
21 января 2017
В Пскове на стройке рабочий сорвался с высоты вместе с «люлькой»
На дороге Псков – Гдов загорелся лесовоз
20 января 2017
На дороге Псков – Гдов загорелся лесовоз
Гражданин Белоруссии пострадал при столкновении Volvo и Nissan в Опочецком районе
20 января 2017
Гражданин Белоруссии пострадал при столкновении Volvo и Nissan в Опочецком районе
В Невельском районе глава фермерского хозяйства стал фигурантом уголовного дела
20 января 2017
В Невельском районе глава фермерского хозяйства стал фигурантом уголовного дела 1
В Псковской области произошло ДТП, в котором погибли две женщины
20 января 2017
В Псковской области произошло ДТП, в котором погибли две женщины 2
В посёлке Белорусский Пыталовского района два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей
19 января 2017
В посёлке Белорусский Пыталовского района два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей
Полиция ищет очевидцев  разбойного нападения на почтамт в Стругокрасненском районе 
19 января 2017
Полиция ищет очевидцев  разбойного нападения на почтамт в Стругокрасненском районе 
В Пскове на улице Труда произошло ДТП с участием пешехода
18 января 2017
В Пскове на улице Труда произошло ДТП с участием пешехода

Идет загрузка...