Шесть картин Псковского заповедника поучаствовали в выставке Академии художеств к 100-летию Евсея Моисеенко

13:10, 21 января 2017, ПАИ

В Псковский музей-заповедник вернулись из Академии художеств (Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) Санкт-Петербурга шесть полотен Евсея Моисеенко, которые принимали участие в выставке, посвящённой 100-летию этого художника.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, три картины - «Старик», «Поле» и «В войну» - заново выставлены в основной экспозиции в картинной галерее дома Фан-дер-Флита на улице Некрасова, а три - «Обнажённая», «Пушкин» и «Натюрморт» - возвращены в запасники.

«Христианская цивилизация дала миру немало художников, но далеко не каждый из них сумел создать столь узнаваемый собственный стиль, - отметила заведующая отделом научно-фондовой работы, хранитель живописи Псковского музея-заповедника Ольга Васильева. – Евсей Евсеевич Моисеенко – тематически очень разнообразный художник, но какую бы тему он ни брал, мы всегда безошибочно можем определить, что это картина принадлежит его кисти».

Евсей Моисеенко родился в белорусском селе, в крестьянской семье. «Его отец умер ещё до рождения сына, поэтому огромную роль в становлении художника сыграл его дед Прокофий Наумович. По воспоминаниям Евсея Евсеевича, это был хоть и простой, но неординарный человек. Он умел видеть красоту и это благодаря ему будущий знаменитый художник осознал своё предназначение и решился учиться искусству в столице», - рассказала Ольга Васильева.

В собрании Псковского музея-заповедника есть картина под названием «Старик» из цикла «Детство», на которой, по словам хранителя живописи, по-видимому, изображён дед Евсея Моисеенко и «одновременно это обобщённый образ русского человека, который крепко стоит на своей земле и сам будто напитывается её живительными соками». «За плечами у него сцены повседневной крестьянской жизни, типичная русская природа. Эта картина написана в очень характерной для Евсея Моисеенко цветовой гамме – серебристо-голубой, - объяснила Ольга Васильева. - Кроме того, она будто подёрнута белым туманом: то ли утренним туманом, то ли туманом времени».

Евсей Моисеенко начал учиться в Ленинградской академии художеств в 1936 году, в июле 1941-го ушёл добровольцем на фронт и почти сразу же попал в немецкий плен. Следующие три с половиной года он провёл в фашистском концлагере под Магдебургом, пока его не освободили американцы. Поэтому Великая Отечественная война стала одной из главных тем в его творчестве.

В галерее Псковского музея-заповедника можно увидеть картину Евсевия Моисеенко, которая называется – «В войну». «На ней женщины, оставшиеся в тылу: молодые и старые, в белых платочках надежды и в чёрных траурных. На переднем плане согбенная фигура немолодой женщины в чёрном, которая закрывает руками лицо. Мы не видим её глаз, только руки, но эти руки ещё красноречивее: мы словно слышим её крик, даже вопль отчаяния, - рассказала Ольга Алексеева. – Мы смотрим на смутно прописанные мужские лица позади женских силуэтов и понимаем, что это, наверное, и есть те мужчины, которых эти женщины не дождались с войны».

На картине «Поле», которая также представлена в доме Фан-дер-Флита, изображены женщины, отдыхающие после тяжёлого трудового дня. Об этой картине Ольга Васильева сказала: «Лирическая сценка непостижимым образом приобретает почти космическое звучание, потому что на переднем плане художник изобразил нехитрый крестьянский обед с крынкой молока, а в глубине картины закругляет землю таким образом, что все участники этой сцены оказываются песчинками мироздания и одновременно хозяевами своего Земного шара. А дорога, возле которой они расположились на отдых, уже не дорога, а уходящий за горизонт «светлый путь». Таким образом камерный сюжет наполняется глубоким философским смыслом».

Евсей Моисеенко окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (Академию художеств) в 1947 году, а уже в начале пятидесятых стал преподавателем этого же учебного заведения. Поэтому наряду с его произведениями в картинной галерее Псковского музея-заповедника можно увидеть картины его учеников - Мины Чичериной и Виталия Тюленина, а также картины заслуженного художника России Вячеслава Михайлова, которые он подарил псковичам после выставки «Осознанная реальность». По словам Ольги Алексеевой, каждый из них работал в собственной технике, но когда их полотна висят радом с полотнами Моисеенко, особенно заметно, что они переняли от своего учителя очень многое и, прежде всего, экспрессию.

Сам Евсей Евсеевич был учеником участника группы «Бубновый валет» Александра Осмёркина, о котором он вспоминал в своей книге «Мысли вслух». По словам хранителя живописи Псковского музея-заповедника, художник также рассказал в этой книге, почему главными темами в его искусстве стали Великая Отечественная война и Пушкин.

Одна из самых известных посвящённых Пушкину картин Моисеенко также хранится в Пскове. При её написании мастер использовал свой «фирменный» приём – у него Пушкин-наездник как бы парит над землёй, что придаёт образу поэта дополнительную стремительность.

«Пушкин был любимым поэтом Евсевия Моисеенко, - подчёркнула Ольга Васильева. – Знаменитые пушкинские строки «я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» в полной мере отражают жизненную философию этого замечательного художника, который в своей книге написал: «Хорошо, когда есть возможность страдать о людях».

На картине, которая называется «Обнажённая» изображена супруга художника, его муза, друг и коллега, скульптор Валентина Рыбалко. Так же, как и он, она всю жизнь преподавала, только не в Академии художеств, а в Мухинском училище. Изучая эту работу, Ольга Васильева обнаружила, что если подсветить картины Евсея Моисеенко фонариком, то они начинают излучать серебристый свет. «Каким образом мастер этого достигал, непонятно – это загадка художника», - заключила Ольга Анатольевна.