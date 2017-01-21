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Политика

Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом

«Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом», - заявил депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский, комментируя корреспонденту Псковского агентства информации работу дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния», которая организована сегодня, 21 января, в рамках XVI съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

 

«Я всегда, в том числе и в ходе своей выборной кампании, говорил, что сильная экономика - это основа всего, благосостояния всех граждан. Сегодня не только обсуждались достижения отечественной экономики, но и поднимались больные вопросы», - рассказал парламентарий.

«Мы должны сделать все, чтобы в нашей стране гражданам было выгодно заниматься бизнесом», - подчеркнул он. Кроме того, добавил Александр Козловский, надо сделать так, чтобы российские предприниматели относились к уплате налогов «как к данности», ведь «на эти средства мы можем повышать качество жизни в стране».

Напомним, 21-22 января в Москве проходит XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия».

Кроме делегатов съезда по статусу – члена генерального совета партии, секретаря Палкинского отделения партии Кристины Калашниковой и члена центральной контрольной комиссии, сенатора Елены Бибиковой, участие в съезде принимают два делегата, избранные от регионального отделения партии  – секретарь Стругокрасненского отделения партии Тамара Федотова и секретарь первичного отделения партии Островского района Лариса Петрикова.

Также  в работе съезда участвуют секретарь регионального отделения партии Александр Котов, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель региональной общественной приемной Борис Полозов, руководитель депутатской фракции партии в Псковском областном Собрании Валентин Каленский, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Виктор Остренко и секретарь псковского городского отделения партии Иван Цецерский.

Сегодня на съезде работают семь  дискуссионных площадок: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». По окончании работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии.

22 января состоится пленарное заседание съезда.  Перед его началом состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов партии с участием всех секретарей региональных отделений, который утвердит повестку съезда.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии - Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. По окончании съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и президиум.

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