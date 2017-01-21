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В Петербурге задержали подозреваемого в надругательстве над пенсионеркой в Острове в 2004 году

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуют уголовное дело, возбужденное по  части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), по факту нападения в 2004 году на пожилую женщину в городе Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУСК, в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в совершении этого преступления.  

По версии следствия, утром  26 июля 2004 года на территории больничного городка в городе Острове неизвестный напал пенсионерку и избил ее. Совершив с потерпевшей насильственные действия сексуального характера, преступник скрылся.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. На допросе он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение в надругательстве над пенсионеркой и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины  меры пресечения в виде заключения под стражу.

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