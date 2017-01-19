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Культура

«Сказочную выставку» открыл Пушкинский заповедник в Пскове

В Пскове в интерьерах областной научной библиотеки открылась новая выставка из  фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, экспозиция называется «Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых». Подготовлена она по материалам из собрания музея.

На фото: Елизавета Васнецова. Из иллюстраций к сборнику русских народных колыбельных песен «Баю-баюшки-баю» (1990).

На выставке представлены около 20 репродукций: иллюстрации к книгам для детей, созданные отцом и дочерью Васнецовыми в разные годы. «По большей части это замечательно яркие и стильные фантазии на тему русских народных сказок, песенок, потешек, прибауток, других фольклорных форм. Иллюстрации покоряют по-детски радостным многоцветием, изобилуют деталями — смешными и трогательными, являются своего рода классическими образцами рисунков к изданиям для читателей дошкольного и младшего школьного возраста, - отметила Лидия Токарева.    

Планируется, что выставка «Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» будет открыта в ПОУНБ до 10 марта. Вход на неё свободный.

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