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Происшествия

В Локне во 2-ом Тракторном переулке утром загорелся гараж

Сегодня, 21 января, около 9:30 произошёл пожар в посёлке Локня во 2-ом Тракторном переулке. Там загорелся гараж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На борьбу с огнём выезжали 5 пожарных, были задействованы 2 единицы техники.

Примерно в 9:00 возгорание случилось в посёлке Усвяты на улице Победы. Здесь вспыхнуло нежилое строение. На тушение были направлены 6 огнеборцев, привлекались 2 единицы техники.

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