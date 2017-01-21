В Локне во 2-ом Тракторном переулке утром загорелся гараж

14:36, 21 января 2017, ПАИ

Сегодня, 21 января, около 9:30 произошёл пожар в посёлке Локня во 2-ом Тракторном переулке. Там загорелся гараж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На борьбу с огнём выезжали 5 пожарных, были задействованы 2 единицы техники.

Примерно в 9:00 возгорание случилось в посёлке Усвяты на улице Победы. Здесь вспыхнуло нежилое строение. На тушение были направлены 6 огнеборцев, привлекались 2 единицы техники.