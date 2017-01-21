Елена Бибикова: Псковская область - пример для других регионов в решении проблем старшего поколения

14:48, 21 января 2017, ПАИ

Псковская область является примером для других регионов в решении проблем старшего поколения. Об этом заявила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, комментируя корреспонденту Псковского агентства информации свое выступление на дискуссионной площадке «Социальная политика», которая организована сегодня, 21 января, в рамках XVI съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Елена Бибикова напомнила, что курирует партийную программу «Старшее поколение». По ее словам, в настоящее время в стране много внимания уделяется этой теме: создана соответствующая стратегия, разработан конкретный план по ее реализации. Сенатор уверена, что в России необходимо как можно дольше поддерживать тех пожилых людей, кто находится в активном возрасте: решать вопросы занятости и досуга, медицины, «чтобы они как можно дольше находились в строю».

С другой стороны, отметила Елена Бибикова, необходим комплекс мер, направленный на поддержку тех, кто нуждается в особой помощи и уходе: развитие стационарных учреждений для пожилых, но не в традиционном понимании, а нового типа. По мнению сенатора, задача номер один - ликвидация очереди в дома-интернаты. Вторая проблема - обеспечение жильём участников Великой Отечественной войны. «Не все удовлетворены и обеспечены жильем. Более четырех тысяч стоят в очереди. Крайне необходимо предоставить жилье всем», - заявила она.

По словам Елены Бибиковой, пока не все регионы РФ реализуют программу «Старшее поколение». «Надеюсь, благодаря сегодняшней дискуссии все услышали о ней», - добавила она. Сенатор подчеркнула, что Псковская область - пример в этой сфере: в регионе нет очереди в дома-интернаты, реализуются новые формы работы, активно работает Союз пенсионеров. «По всем направлениям мы на достойном уровне», - резюмировала она.

Напомним, 21-22 января в Москве проходит XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия».

Кроме делегатов съезда по статусу – члена генерального совета партии, секретаря Палкинского отделения партии Кристины Калашниковой и члена центральной контрольной комиссии, сенатора Елены Бибиковой, участие в съезде принимают два делегата, избранные от регионального отделения партии – секретарь Стругокрасненского отделения партии Тамара Федотова и секретарь первичного отделения партии Островского района Лариса Петрикова.

Также в работе съезда участвуют секретарь регионального отделения партии Александр Котов, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель региональной общественной приемной Борис Полозов, руководитель депутатской фракции партии в Псковском областном Собрании Валентин Каленский, заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Виктор Остренко и секретарь псковского городского отделения партии Иван Цецерский.

Сегодня на съезде работают семь дискуссионных площадок: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». По окончании работы площадок об основных итогах реализации предвыборной программы и задачах на 2017 год будет доложено председателю партии.

22 января состоится пленарное заседание съезда. Перед его началом состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов партии с участием всех секретарей региональных отделений, который утвердит повестку съезда.

В повестке съезда также избрание руководящих органов партии - Высшего и Генерального советов, председателя партии, Центральной контрольной комиссии. По окончании съезда состоится заседание избранного Генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь Генсовета и президиум.