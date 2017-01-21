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Общество

Псковским первокурсникам рассказали об опасностях в сети

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области  Андрей Афанасьев встретился с первокурсниками  Псковского агротехнического колледжа. Он обсудил с молодыми людьми опасности, которые могут подстерегать  пользователей  в  интернет-пространстве, а также профилактику правонарушений в молодежной среде, связанных с  использованием сети Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Андрей Афанасьев рассказал о том,  что такое игровая зависимость, призвал первокурсников  учиться безопасному общению в Интернете. «Как показывает практика, выложенные в сети  информации  или фотографии, неосторожные высказывания  нередко могут доставить человеку в дальнейшем немало проблем», - отметили в пресс-сулжбе.

Кроме того, гость проинформировал молодых людей о принимаемых мерах по  предупреждению данного вида противоправных проявлений, а также  об ответственности, которая предусмотрена законодательством за преступления в сфере компьютерных технологий.

Общественник рассказал о предоставляемых УМВД России по Псковской области госуслугах в электронном виде по линии таких служб  как Информационный центр, ГИБДД и других. Участникам встречи были розданы  специальные памятки об алгоритме получения соответствующих госуслуг.

Также гость  ответил  на вопросы молодежной аудитории.

Отметим, что подобные встречи учащихся с сотрудниками полиции и представителями общественности  стали уже традиционными.

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