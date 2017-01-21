Псковским первокурсникам рассказали об опасностях в сети

15:07, 21 января 2017, ПАИ

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев встретился с первокурсниками Псковского агротехнического колледжа. Он обсудил с молодыми людьми опасности, которые могут подстерегать пользователей в интернет-пространстве, а также профилактику правонарушений в молодежной среде, связанных с использованием сети Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Андрей Афанасьев рассказал о том, что такое игровая зависимость, призвал первокурсников учиться безопасному общению в Интернете. «Как показывает практика, выложенные в сети информации или фотографии, неосторожные высказывания нередко могут доставить человеку в дальнейшем немало проблем», - отметили в пресс-сулжбе.

Кроме того, гость проинформировал молодых людей о принимаемых мерах по предупреждению данного вида противоправных проявлений, а также об ответственности, которая предусмотрена законодательством за преступления в сфере компьютерных технологий.

Общественник рассказал о предоставляемых УМВД России по Псковской области госуслугах в электронном виде по линии таких служб как Информационный центр, ГИБДД и других. Участникам встречи были розданы специальные памятки об алгоритме получения соответствующих госуслуг.

Также гость ответил на вопросы молодежной аудитории.

Отметим, что подобные встречи учащихся с сотрудниками полиции и представителями общественности стали уже традиционными.